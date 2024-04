Ein Pokal-Kracher wirft seine Schatten voraus und nun steht fest: Das sächsische Halbfinale zwischen dem FSV Zwickau und der SG Dynamo Dresden wird am Mittwoch, 24. April, ab 20:15 Uhr live im MDR Fernsehen sowie im Stream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de übertragen. Der Anpfiff der Partie der beiden befreundeten Vereine in der Zwickauer GGZ Arena erfolgt um 20:20 Uhr.