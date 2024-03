Balsam für die Seele in Leipzig-Probstheida: Der 1. FC Lok hat auch das Rückspiel dieser Regionalliga-Saison gegen den FC Carl Zeiss Jena gewonnen. Vor 4.744 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion lieferten Luca Sirch (39.) und Osman Atilgan (62.) zwei Tore zum Zungeschnalzen für den 2:0-Erfolg der Gastgeber. Durch den nunmehr achten Saisonsieg schob sich Lok einstweilen auf Rang 13, während es die zuletzt fünf Mal in Serie unbezwungenen Thüringer verpassten, den Anschluss an die VSG Altglienicke auf Platz sechs herzustellen.