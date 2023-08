Die Leipziger starten am Samstag (12. August, 20:45 Uhr live im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) mit dem Supercup bei Meister Bayern München in die neue Saison, bevor am 19. August bei Bayer Leverkusen die erste Bundesliga-Partie ansteht. "Wir haben ein spannendes Programm am Anfang. Für uns geht es darum, dass wir uns so schnell wie möglich gut in die Saison reinarbeiten", sagte Rose, der zufrieden auf die Pflichtspielgeneralprobe blickte: "Wir haben zu null gespielt, wir haben drei Tore geschossen, haben viele Spieler über längere Zeit gesehen, haben auch viel gewechselt. "Das war ein ordentlicher Test, den wir aber auch richtig einordnen."