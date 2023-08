Bevor es im Liga-Betrieb wieder um Punkte geht, steht für die Fußball-Frauen die erste ernsthafte Bewährungsprobe an. Am Wochenende steigt die 1. Runde im DFB-Pokal. Dabei wollen am Sonntag (13. August) auch der FC Carl Zeiss Jena, der 1. FFV Erfurt, der Magdeburger FFC und der Chemnitzer FC ihre Chance beim Schopfe packen, um in die nächste Runde zu kommen. Die Partien mit den mitteldeutschen Klubs steigen ab 14 Uhr, "Sport im Osten" informiert live über den aktuellen Spielstand auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.