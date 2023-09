"Es wird eklig in Gütersloh auf Kunstrasen. Wir wollen aber weiterkommen", so Räcke im Interview mit "Sport im Osten". Auch wenn der Fokus laut Trainer Saban Uzun auf der Bundesliga liegt, ist das Erreichen der dritten Runde Pflicht. Für Uzun ist das "Pokalspiel eine Top-Generalprobe". Gütersloh ist stark in die Saison in der 2. Bundesliga gestartet und hat sich mit drei Siegen direkt mal auf dem Spitzenplatz eingenistet. "Sie haben eine super Mannschaft und werden wahrscheinlich ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitreden", glaubt der Leipziger Trainer. Letzte Saison war für den damaligen Zweitligisten Leipzig erst im Halbfinale gegen den SC Freiburg Endstation.

