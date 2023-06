RB Leipzig geht als leichter Favorit in das Finale. Ein bisschen vielleicht auch, weil man eventuell schon etwas Routine aufgebaut hat. "Wir sind das vierte Mal in fünf Jahren hier", sagte Kapitän Willi Orban am Freitag schmunzelnd: "Es ist fast ein Stück weit wie nach Hause kommen." Für seinen Trainer Marco Rose wäre es der erste große Titel in Deutschland. Die Frage nach dem Favoriten stellt sich für ihn jedenfalls nicht: "An einem bestimmten Tag kann man jeden auf diesem Planeten schlagen."