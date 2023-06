435 Tage später bietet sich dem HFC die Chance zur Revanche, wenn es am Samstag (12:15 Uhr im Livestream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) im Finale des Landespokals im Halberstädter Friedensstadion erneut zum Aufeinandertreffen mit Wernigerode kommt. Halle peilt den zehnten Titel an, Wernigerode hofft auf den ersten Triumph. Dem Sieger winkt darüber hinaus das Ticket für die erste Runde im DFB-Pokal – verbunden mit einem finanziellen Bonus im sechsstelligen Bereich. Geld, dass vor allem der HFC für die Kaderplanung der kommenden Drittligasaison gut gebrauchen kann.