HFC-Gegner VfL Halle 96 ist in der Oberliga noch nicht aus dem Gröbsten raus und kämpft dort um den Klassenerhalt. Da könnte so ein Spiel gegen einen angeschlagenen Kontrahenten gerade recht kommen, um Selbstvertrauen zu tanken. Allerdings hatte die Mannschaft von Dieter Hausdörfer beim letzten Pokalauftritt mächtig zu rudern und hangelte sich gegen Verbandsligist FC Bitterfeld-Wolfen erst dank eines 6:5-Erfolges im Elfmeterschießen in die nächste Runde.

Bildrechte: Sport im Osten