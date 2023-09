Wie man Lok Leipzig schlägt, weiß Tom Hagemann. Der Kapitän der Oberlausitzer war vor zwei Jahren maßgeblich daran beteiligt den damaligen Titelverteidiger auszuschalten. In der 3. Runde gelang den Budissen ein 2:0-Heimerfolg. Dabei legte Hagemann das erste Tor auf und traf selbst zum Endstand. "Das war ein Super-Erlebnis und etwas ganz Besonderes, den Pokalsieger zu schlagen", erinnert sich der 28-Jährige im Gespräch mit Sport im Osten. Vielleicht geht es in diesem Jahr wieder in die gleiche Richtung, hofft Hagemann. Dafür müsse man sich auf seine Stärken besinnen: "Wir werden alles in die Waagschale werfen, um Lok Paroli zu bieten." Seine Mannschaft sei eine sehr junge, die in "vielen Teilen des Spiels unbekümmert spielt". Über die schnellen Außen und das Konterspiel wolle man den Favoriten ärgern.