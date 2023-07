Marx war vor der laufenden Saison aus dem eigenen Nachwuchs in den Profibereich aufgestiegen und wird sich vorerst in der Regionalliga Nordost beweisen. "Ich stehe mit meinem jungen Alter erst am Anfang meiner Karriere und freue mich an der Ostseeküste eine größere Wahrscheinlichkeit zu bekommen Spielminuten zu sammeln, um mich anschließend im Männerbereich voll durchsetzen zu können", so der Bernburger. Marx hatte schon als 17-Jähriger in Bernburg bei den Männern gespielt und war erst letzte Saison in die U19 des Halleschen FC gewechselt.