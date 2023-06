Bei Fußball-Drittligist Hallescher FC steigt der bisherige U19-Spieler Jonas Marx zum Profi auf. Wie der Verein am Mittwoch (28.06.2023) bekanntgab, erhält der 18-Jährige einen Vertrag als Berufsfußballer.

"Jonas Marx hat sich diese Chance verdient", begründet HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik in der Mitteilung des Vereins den Aufstieg des Offensivmannes. "Er soll sich nun Schritt für Schritt weiterentwickeln und täglich dazu lernen. Er bringt gute physische Voraussetzungen mit und besitzt eine Eigenschaft, die schwer zu erlernen ist: einen Torriecher." Marx absolvierte mit dem HFC bereits das zurückliegende Winter-Trainingslager. In der U19-Regionlliga erzielte der Mittelstürmer in der vergangenen Saison 14 Tore.