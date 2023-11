In der Fußball-Regionalliga Nordost hat es die ersten witterungsbedingten Absagen für das kommende Wochenende gegeben. Die für Samstag (2.12.2023) geplanten Gastspiele von Chemie Leipzig beim BFC Dynamo sowie des FSV Zwickau beim SV Babelsberg müssen ebenso verschoben werden wie bereits das Donnerstagspiel zwischen Hertha BSC II und Hansa Rostock II. Das gaben die Vereine und der Nordostdeutsche Fußballverband am Mittwoch (29.11.2023) bekannt.

Der FSV Zwickau postete auf "Facebook", die Partie in Potsdam gegen Babelsberg sei "aufgrund der Witterungsbedingungen und einer damit verbundenen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt" worden.

Durchaus möglich ist, dass am Wochenende weitere Partien abgesagt werden. In Berlin soll am Freitag (1.12.2023) noch Rot-Weiß Erfurt (bei Viktoria Berlin) spielen.