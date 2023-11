In der Berliner Nacht entwickelte sich ein flottes Spielchen. Die Jenaer hatten anfangs etwas mehr vom Spiel, ließen dann aber die Zügel etwas schleifen. Das erkannten die Berliner und wurden mutiger. In der 19. Minute köpfte Antonio Lubaki die Kugel an die Latte des Jenaer Gehäuses, da wäre FCC-Keeper Kevin Kunz machtlos gewesen. Und die BAK-Kicker hatten den nächsten Riesen auf dem Fuß. Nach 28 Minuten bediente Kapitän Shinji Yamada seinen Kollegen Lubaki, der sich gegen Nils Butzen behauptete und abzog. Kunz machte sich ganz lang und lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen um den Pfosten.