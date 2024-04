Fußball | Regionalliga Erfurt schlägt spät zu und ergattert Punkt beim BFC Dynamo

30. Spieltag

19. April 2024, 21:07 Uhr

Der FC Rot-Weiß Erfurt bleibt auch im neunten Spiel in Folge sieglos, hat aber wenigstens einen Punkt vom BFC Dynamo entführt. Nach 0:2-Rückstand hieß es am Ende 2:2, wobei der Ausgleich in der letzten Minute gelang. Damit vermasselten die Thüringer den Berlinern den Sprung an die Tabellenspitze.