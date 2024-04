Die Karten waren verteilt. Die Jenaer waren gegen das Schlusslicht klarer Favorit und begannen wie die Feuerwehr. Nach Zuspiel von Verkamp auf Petermann strich dessen Schuss knapp über den BAK-Kasten. Ein erster Warnschuss, den die Berliner wohl verstanden. Sie igelten sich nicht ein und versuchten es mit zaghaften Angriffsversuchen. In der achten Minute musste sich FCC-Keeper Kunz nach einem Schuss des BAK zum ersten Mal strecken und rettete zur Ecke.

Kurz danach waren aber die Zeiss-Kicker hellwach und nutzten eine Riesenklops von Schlussmann Zwick, der gegen Sezer den Ball vertändelte. Der Jenaer ließ sich nicht zweimal bitten und schob zur FCC-Führung ein. Danach bestimmten weiterhin die Gastgeber die Partie, nur im Abschluss haperte es. So ging es mit der knappen Jenaer Führung in die Pause.

Die FCC-Kicker kamen motiviert aus der Kabine, aber auch die Berliner hatten sich einiges vorgenommen. Und so wurde es nach dem Wechsel richtig spektakulär. Dank eines Standards gelang den Gästen in der 49. Minute der Ausgleich. Eine Freistoßflanke wurde lang und länger und Bremer erzielt das 1:1. Das wollten die Jenaer nun wirklich nicht auf sich sitzen lassen und antworteten mit einem Doppelschlag. In der 56. Minute kam Löder über rechts und drückte einfach ab. BAK-Torwart Zwick schien überrascht und musste den Ball passieren lassen. Zwei Minuten später war es Sezer, der das 3:1 folgen ließ.