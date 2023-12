Krauß prüfte von links Schlussmann Wunsch, der Stammkeeper vom Saisonbeginn stand für den erkrankten Birke wieder im Kasten (29.). Dann rettete die CFC-Abwehr in höchster Not, als Verkamp von halbrechts zum Abschluss kam (30.). Auch bei Gipsons Abschluss passte Wunsch auf (33.). Schließlich wurde Jenas Mittelstürmer Löder am Fünfer noch am Abschluss gehindert (34.). Einen hatten aber auch die Himmelblauen noch im Köcher: Damer zirkelte einen Freistoß von halblinks an den linken Außenpfosten (39.).