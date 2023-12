In einem denkwürdigen Spiel hat der FC Rot-Weiß Erfurt den Chemnitzer FC am Freitagabend mit 7:2 nach Haus geschickt. Die Thüringer trotzen einem schnellen 0:2-Rückstand und drehten die Partie auch dank eines herrlichen Fallrückziehers. Für Erfurt ist es ein Befreiungsschlag. Der letztjährige Dritte hatte in dieser Saison in den vergangenen zehn Partien nur einmal gewinnen können. Chemnitz kassierte die dritte Niederlage in den jüngsten vier Begegnungen.