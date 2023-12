80 freiwillige Helfer versammelten sich am Samstagmorgen im Ernst-Abbe-Sportfeld und unterstützten Trainer Rene Klingbeil beim Räumen des Platzes. Und auch Schiri Eugen Ostrin gab sein okay, so dass wenigstens eine Partie am Wochenende in der Regionalliga angepfiffen werden konnte. Es wurde das erwartet zähe Spiel auf schwerem, holprigem Boden zwischen zwei Teams auf Augenhöhe. In der siebten Minute ging Maxi Krauß, der nach Rotsperre wieder dabei war, erstmals ins Dribbling, ließ Dominik Bock stehen. Doch die Hereingabe klärte Rene Eckardt. Amer Kadric hatte zwei Zeigerumdrehungen später die erste Chance für Meuselwitz. Doch sein Schuss wurde von Ken Gipson geblockt. Danach war das Spiel geprägt von Zweikämpfen, Fehlpässen und ausrutschenden Spielern. In der 32. Minute hatte Pasqual Verkamp die Führung auf dem Fuß, doch Lukas Sedlak war aus dem Tor geeilt und klärte außerhalb des Sechzehners in höchster Not.