ZFC-Trainer Georg-Martin Leoppold tauschte zweimal im Vergleich zum Erfurt-Spiel. Jacobi und Rehder ersetzten Trübenbach (gesperrt) und Bock. Nach ausgeglichenen Anfangsminuten brachte Luca Bürger (6.) durch einen sehenswerten Volleyschuss seine Farben in Führung. Die Rostocker Bemühungen zum Ausgleich hielten sich in Grenzen. Die Kopfbälle von Dei (31.) und Nkoa (32.) bedeuteten nur mäßige Gefahr für Sedlak im Meuselwitzer Kasten.

Im zweiten Abschnitt versuchten die Hansa-Amateure mehr, um zum Torerfolg zu kommen. Doch gerade als die Kogge stärker zu werden schien, schloss Eckhardt (72.) einen mustergültigen Konter eiskalt ab. Er musste am Ende einer schönen Kombination nur noch den Fuß hinhalten.

In der 90. Minute bekamen die Gastgeber einen Foulelfmeter zugesprochen. Eckhardt fegte Postelt die Beine weg. Albrecht ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:2-Anschluss. In der Nachspielzeit verpassten die Meuselwitzer die endgültige Entscheidung. Rostock schaffte den Ausgleich aber nicht mehr, sodass die Schützlinge von Trainer Leopold Grund zur Freude hatten.

Der nächste Gegner der Meuselwitzer hat es in sich. Am Sonntag (17. März) gastiert Energie Cottbus in der Bluechip-Arena.