Altglienicke begann mit viel Schwung und setzte die Eilenburger gleich mächtig unter Druck. So scheiterte Philip Türpitz in der ersten Minute mit einem satten Schuss aus der zweiten Reihe am glänzend reagierenden FCE-Keeper Andreas Naumann. Kurz darauf stand der Schlussmann erneut im Blickpunkt, als er einen Schuss von Marvin Pourie (8.) aus Nahdistanz parieren musste. Wie aus dem Nichts gingen die Gastgeber in der 12. Minute in Führung: Nach einem zu kurzen Rückpass der Altglienicker erlief Lennert Möbius den Ball und versenkte ihn aus spitzem Winkel in die Maschen.