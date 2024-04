Der FC Energie Cottbus hat richtig Fahrt aufgenommen, thront nach zwei überzeugenden Siegen gegen Greifswald und in Babelsberg an der Spitze der Regionalliga Nordost und hat vier Spieltage vor Schluss alle Trümpfe in der Hand. Am Samstag (16 Uhr im MDR FERNSEHEN und Livestream) will das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz gegen den 1. FC Lok Leipzig den nächsten Schritt in Richtung 3. Liga machen.

Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports