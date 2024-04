Vor dem letzten Spiel der Saison gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am 19. Mai sollen die Spieler verabschiedet werden. Bei den Leistungsträgern Leon Damer und Leon Ampadu laufen ebenfalls die Verträge aus. Sie will der Verein aber möglichst halten. Trainer Christian Tiffert gab im Interview mit Ostsport aber zu bedenken: "Wenn Leute so performen, wird es für uns als Verein, der nächstes Jahr auch nicht mehr Geld zur Verfügung hat, schwierig. Wir versuchen alles, um das Grundgerüst zu halten."