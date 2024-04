Leipzigs Trainer Tomislav Piplica sah keinen Grund, die Startelf im Vergleich zum Spiel in Erfurt zu ändern. Und die Gastgeber waren bei widrigen Verhältnissen von der ersten Minute an auf Betriebstemperatur. Schon nach drei Minuten hatte Osman Atilgan die erste Chance, blieb aber in der vielbeinigen Abwehr der Gäste hängen. Das sollte auch in der Folge das größte Leipziger Problem bleiben. Lok kombinierte zeitweise sehr ordentlich, aber die Schüsse wurden von den Rostockern oft geblockt. Und was durchkam, wurde dann irgendwie doch noch geklärt. Wie die Schüsse von Julian Weigel in der 18. und von Luca Sirch in der 19. Minute, wo ein Hansa-Spieler vor der Torlinie klären konnte. Von Rostock kam offensiv gar nichts, bis zur 36. Minute, als eine Flanke von links den Kopf von Luca Wollschlägel fand, der Ball klatschte an die Querlatte. Jetzt trauten sich die bis dahin sehr zahmen Gäste auch offensiv etwas mehr zu. Doch Tore sollten auch bis zur Pause keine mehr fallen.

Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag