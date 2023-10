Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen, die gallischer in die Zweikämpfe gingen und vor allem sicherer den Ball in ihren Reihen hielten. Erfurt dagegen hatte große Probleme mit den früh anlaufenden Babelsbergern, fabrizierte zudem viele Fehlabspiele. Die erste Chance hatte Matthias Steinborn, dessen Flachschuss in der 16. Minute von Lukas Schellenberg sicher pariert wurde. Nach 20 Minuten kam RWE besser rein und in der 25. Minute zur dicken Chance auf die Führung. Artur Mergel spielte auf rechts Michael Seaton frei, der scheiterte an Keeper Luis Klatte. Die Nachschüsse von Caniggia Elva, Mergel und Andrej Startsev fanden auch nicht den Weg ins Tor.