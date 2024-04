Der zweite Durchgang begann aus Chemnitzer Sicht sehr unglücklich. In Minute 52 räumte Reutter im eigenen Strafraum relativ humorlos Butendeich ab und ließ Schiedsrichter Johannes Drößler keine andere Wahl, als auf Strafstoß zu entscheiden. Die Ausführung war selbstverständlich Chefsache – Kapitän Christian Flath trat an, verlud David Wunsch und stellte somit auf 1:1.

Der Treffer hinterließ bei den "Himmelblauen" einiges an Wirkung, denn in der Folge machte ausschließlich Luckenwalde das Spiel. Die größten Chancen ergaben sich dabei dem eingewechselten Jorden Winter (71.) sowie dem Ex-Hallenser Timm Koch (80./87.) – beide ließen ihre Möglichkeiten aber teils kläglich liegen.

Es ging in die Nachspielzeit, üppige vier Minuten waren angezeigt worden. Und Chemnitz versuchte es trotz schwacher zweiter Hälfte noch einmal. Der Ball kam lang auf den eingewechselten Niclas Walther, der per Kopf sofort an den Fünfmeterraum querlegte. Dort ging der ebenfalls eingewechselte Stanley Keller volles Risiko und hämmerte das Leder zum 2:1 ins Netz (90.+3). Die Last-Minute-Entscheidung zu Gunsten des CFC, dessen Spieler sich noch weit nach dem Abpfiff in den Armen lagen.