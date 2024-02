Die Jenaer verfolgten von Beginn an einen klaren Matchplan: hohes Anlaufen und zeitiges Stören. So gelang es, viele Bälle weit in der Luckenwalder Hälfte zu erobern und Standards herauszuholen. Nach einem Eckball war Elias Löder (11.) am zweiten Pfosten zur Stelle und brachte sein Team in Führung. Mitte der ersten Halbzeit legte der FCC nach. Löder und Richter eroberten an der Außenlinie zusammen den Ball, woraufhin Richter sich bis zur Grundlinie durchsetzte. Dort nahm er den Kopf nach oben und bediente Löder (30.), der im Zentrum zum 2:0 einschob.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK