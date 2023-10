Auf einer Position musste Fabian Gerber sein Team umstellen. Robbie Felßberg musste verletzungsbedingt passen, dafür stand Sidny Lopes Cabral in der Startelf. Zwei Minuten brauchte das Topspiel, dann wurde es zum ersten Mal gefährlich. Can Coskun verzog aus 24 Metern haarscharf. Danach aber stand die Defensive der Erfurter besser, ließ nicht viel zu, machte die Räume eng. Chancen in der über weite Strecken offenen, aber nicht hochklassigen Partie, gab es nur wenige. Eine davon hatte Caniggia Elva, der in der 29. Minute den Ball knapp über die Latte schoss. Es war die beste Erfurter Phase, Kwabe Schulz rasierte mit seiner Direktabnahme die Latte. Und in der 36. Minute lag der Ball im Tor. Nach Pronichevs Ecke drückte Caniggia Evla den Ball aus drei Metern in die Maschen. Kurz vor der Pause brannte es dann im RWE-Strafraum. Nach einer Ecke musste Lukas Schellenberg gleich doppelt retten. Erst gegen den Kopfball von Pascal Schmedemann, dann gegen den Schuss von David Vogt.

Caniggia Ginola Elva (FC Rot Weiß Erfurt) feiert sein Tor zum 1:0 mit einem Salto. Bildrechte: IMAGO/Ostseephoto