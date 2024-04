Der Chemnitzer FC musste auf Niclas Lihsek und Jan Koch verletzungsbedingt verzichten. Beim Aufwärmen traten dann auch noch bei Robert Zickert Adduktorenprobleme auf. So rutschten Felix Müller, Stephan Mensah und Robert Berger in die erste Elf. Chemnitz kam besser in die Partie, hielt das Leder in den eigenen Reihen. Torgefahr entstand allerdings zu selten. In der elften Minute kombinierten sich Mensah und Manuel Reutter gut über die linke Seite, Letzterer kam im Strafraum aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch Robert Kwasigroch war auf dem Posten.

In der Folge gab es kaum Torraumszenen, doch dafür etliche Gelbe Karten. Nach 20 Minuten hatte Schiedsrichter Chris Rauschenberg bereits fünf Spieler verwarnt. Darunter auch Joel da Silva Kiala, der in der 30. Minute Berger unnötig an der Außenlinie umsenste und den zweiten Karton sah. Platzverweis, Überzahl CFC. Die nutzten die Gäste kurz vor der Pause fast, als Dejan Bozic frei durch war und mit Risiko abzog. Der Ball rauschte knapp am Kasten vorbei, so dass es torlos in die Kabine ging.