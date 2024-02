Den Gästen gehörte auch die Anfangsphase, der Ball lief gut durch die eigenen Reihen. Lok versucht defensiv gut zu stehen und operierte meist mit langen Bällen. Die beste Chance der Gäste ergab sich in der elften Minute, als Tahsin Cakmak von rechts mustergültig angespielt wurde, sein Schuss aus elf Metern aber von Keeper Niclas Müller mit starkem Reflex geklärt werden konnte. Die Gäste blieben das gefälligere Team, Lok überzeugte durch viel Kampf. Und belohnte sich in der 26. Minute. Osman Atilgan setzte sich links durch, passte quer auf Djamal Ziane, der mit dem Außenrist aus 13 Metern flach ins rechte Eck vollendete. Die Führung gab Lok mehr Sicherheit, allerdings wurden einige sehr gute Konterszenen schlampig ausgespielt. Die Gäste kamen gegen die gut stehende Defensive der Leipziger aber nicht mehr gefährlich in die Box. Ein harmloser Kopfball von Daniel Frahn kurz vor der Pause blieb die einzig nennenswerte Aktion der Babelsberger.

Nach dem Wechsel ließen die Leipziger nicht nach und hätten nachlegen können und müssen. Zunächst scheiterte Ryan-Segon Adigo bei einem Konter in der 50. Minute am Babelsberger Keeper. Dann erwischte Ziane in der 58. Minute eine Eingabe mit dem Kopf nicht richtig, der Ball strich am leeren Tor vorbei. Aber die Gastgeber mussten immer auf der Hut sein und hatte in der 62. Minute Glück, als Matthias Steinborn nach einem Freistoß per Kopf die Latte traf. Es blieb spannend, beiden Teams unterliefen in der Folgezeit einige technische Fehler. Daraus ergaben sich einige Halbchancen. Ein gute hatte Luca Sirch, der in der 75. Minute verstolperte. Bei Babelsberg erwischte Daniel Frahn kurz danach den Ball nicht richtig. Es blieb eng bis zum Schluss, nach fast sechs Minuten Nachspielzeit war der Dreier dann unter Dach und Fach.