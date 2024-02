Doch Cottbus brauchte nicht lange für die Antwort. Der Ende Januar von Carl Zeiss Jena verpflichtete Maximilian Krauß traf nach guter Vorarbeit von Dennis Slamar und Niko Bretschneider per Direktabnahme aus zehn Metern zum Ausgleich (15.). Chemnitz steckte nicht auf und brachte Energie in der Defensive immer wieder in Bedrängnis. Die Gäste aber antworteten im Stile einer Spitzenmannschaft. Wieder war es Krauß, der seinem Premierentreffer im Cottbuser Trikot einen zweiten folgen ließ. In bester Arjen-Robben-Manier zig er von rechts in den Strafraum und vollendete mit links in den langen Knick (30.). Kurz darauf unterlief CFC-Schlussmann David Wunsch noch ein folgenschwerer Fehler. Beim einem Klärungsversuch sprang ihm der Ball vom Oberschenkel übers Kinn zum Gegner. Timmy Thiele ließ sich nicht lange bitten und lupfte aus knapp 20 Metern ins leere Tor (37.).

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK