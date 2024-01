Am Morgen vor der Partie gaben die Himmelblauen die Vertragsverlängerung von Robert Zickert bekannt. Der stand mit seinen Kollegen defensiv bombensicher, Chemnitz hatte mehr vom Spiel. Doch vor dem Tor waren die Sachsen harmlos. Robert Berger zog in der 23. Minute in den Strafraum, Arbnos Aliu räumte ihn ab, doch die Pfeife von Patrick Kluge blieb stumm. Der CFC sammelte Standard um Standard, doch gefährlich wurde es selten. Bis zu 35. Minute, als Leon Damer, der quasi jeden ruhenden Ball trat, es direkt versuchte. Doch Max Hagemoser klärte zur Ecke. Die landete genau auf dem Fuß von Berger, der aber deutlich verzog. Flanke um Flanke, hoher Ball um hoher Ball segelte in den Strafraum der Gäste aus Rostock, doch dort behielt Hansa die Oberhand. So ging es torlos in die Kabinen.