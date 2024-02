Erfurt startete gut in die Partie, ließ Ball und Gegner laufen. Doch das Team von Volkan Uluc fand den Weg ins Spiel, stand zusehends massiert und ließ Rot-Weiß im Aufbau keine Wahl als lange Bälle zu schlagen. Besonders Artur Mergel sah sich immer wieder dazu berufen, weite Pässe zu spielen. Eine Seitenverlagerung auf Romain Gall (30.) kam auf Romario Hajrulla, doch der fand seinen Meister in Luis Zwick im Kasten der Gäste. Die folgende Ecke köpfte Til Linus Schwarz knapp über den Kasten. Zehn Minuten später (40.) kam dann die Führung für Erfurt. Nach einer Ecke kam die Kugel über Gall zu Andrej Startsev, der eine Butterflanke auf den bisher komplett blassen Michael Seaton schlug. Der Goalgetter aus Jamaika nickte perfekt ein. So ging es mit einer verdienten Führung für die Gastgeber in die Kabine.

