Erfurts Trainer Fabian Gerber musste neben den bekannten Ausfällen auch noch auf Caniggia Elva verzichten, der sich eine Knöchelverletzung zugezogen hatte. Das Spiel bei bestem Wetter brauchte dann keinen Anlauf. Bereits in der zweiten Minute nutzten die giftigen Gastgeber eine 3:1-Überzahl aber nicht aus. Cottbus, die auf zwei Positionen im Vergleich zum Luckenwalde-Remis gewechselt hatten, wirkte in der Defensive anfällig. Und RWE konterte blitzschnell. In der elften Minute führte das zum verdienten Führungstor. Romarjo Hajrulla steckte auf der rechten Seite den Ball wunderbar durch auf den startenden Michael Seaton, der aus elf Metern ins linke Eck vollendete. Nach gut 20 Minuten wurden die Gäste dominanter, Tim Heike setzte ein erstes Achtungszeichen, sein Freistoß aus 18 Metern strich hauchdünn am Tor vorbei. Doch die Gastgeber ließen sich nicht hinten reindrängen, Hajrulla zerrte in der Offensive immer wieder an den Ketten, blieb ein ständiger Unruheherd. Nachdem Heike in der 31. Minute erneut nur knapp verzog, hätte Erik Weinhauer für Erfurt den zweiten Treffer erzielten müssen. Der Mittelfeldmann schlenzte den Ball aber aus neun Metern knapp neben den Kasten.

Bildrechte: IMAGO / Bild13