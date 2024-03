Gladrow krönt Babelsberger Drangperiode

In einer lange ereignisarmen ersten Halbzeit zappelte nach 24 Minuten auf einmal der Ball im Netz der Gastgeber. Stefan Mensah hatte nach einem langen Ball Luis Klatte überwunden, doch Tim Kohnert hatte die Fahne oben. Beide Teams standen hinten sicher und auch im Mittelfeld neutralisierten sich die Kontrahenten weitgehend. Doch in der 36. Minute blies 03 zur Schlussoffensive in Durchgang eins. Eine scharfe Hereingabe von Samir Werbelow fand den Ex-Chemnitzer Daniel Frahn am Elfmeterpunkt, der knapp verzog. Danach griff Babelsberg in die Trickkiste: Rico Gladrow chippte aus aussichtsreicher Freistoßposition den Ball über die Mauer, wo Matthias Steinborn eingelaufen kam und die Kugel knapp neben den Pfosten spitzelte (40.).

Drei Minute später fiel dann das Tor: Nach einem langen Steinborn-Einwurf fand der Ball über einige Stationen den Weg zu Gladrow, der aus 25 Metern draufhielt. Der Ball wurde abgefälscht und schlug unhaltbar im Kasten von David Wunsch ein (43. Minute). Doch es hätte nicht mit einem Rückstand für Chemnitz in die Pause gehen müssen: Eine halbhohe Hereingabe von Manuel Reutter wurde von einem Brandenburger auf den Kopf von Mensah verlängert, der schön gegen die Laufrichtung von Klatte köpfte. Der Ball sprang aber vom Innenpfosten aus dem Tor statt hinein (45.). So ging es mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Bildrechte: Picture Point

Harmloser CFC kommt nicht zurück

Aus der kam Chemnitz besser als die Hausherren. Chancen blieben aber Mangelware. Leon Damer versuchte es nach Vorarbeit von Leon Ampadu (55.) aus der Distanz. Kurz danach hatte Chemnitz Glück, dass Frahn nach einem schönen Lupfer von Emir Gencel (60.) keinen Druck auf den Kopfball bekam und Wunsch nicht überwinden konnte. In der 70. rutschte Damer nach einer guten Hereingabe des über weite Strecken unauffälligen Dejan Bozic beim Abschluss aus, der Ball kullerte ins Toraus. Danach passierte lange nichts, bis Reutter nach Zuspiel von Damer in der Nachspielzeit in den Strafraum zog, seinen wuchtigen Abschluss (90.+1) aber knapp neben den langen Pfosten setzte. So blieb es bei der knappen, aber letztendlich verdienten Niederlage für den CFC.

Stimmen zum Spiel