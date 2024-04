Drei Spieler standen bei den Meuselwitzern frisch in der Startelf. Christoph Pauling, Felix Rehder und Michel Ulrich begannen, Andy Trübenbach und Lucas Bürger fehlten mit Gelbsperre, Nils Miatke saß erstmal auf der Bank. Die Gäste aus Berlin zeigten bei frischem, aber trockenem Wetter gleich ihre Klasse, hatten nach wenigen Sekunden die erste gute Chance. Der ZFC musste in der Defensive stets auf der Hut sein, der Ball lief bei der VSG wie geschmiert durch die eigenen Reihen. Aber defensiv waren die Gäste anfällig. Doch zunächst sorgte Ali Abu Alfa in der 17. Minute für die verdiente Führung. Nach einem schnellen Umkehrspiel stand er links frei, lief an Keeper Lukas Sedlak vorbei und netzte ein. Doch die Meuselwitzer waren nicht geschockt und schafften nur fünf Minuten später den Ausgleich. Nach einem tollen Angriff über die linke Seite passte Ulrich stark zurück auf René Eckardt, der den Ball in die Maschen nagelte. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, die beste hatten die Gäste mit dem Pausenpfiff, als der Ball am Innenpfosten landete.

Bildrechte: Tanja Kaltofen