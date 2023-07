Der Berliner AK muss in der neuen Saison das Hauptaugenmerk auf den Klassenerhalt legen. Der Regionalligist, der in den vergangenen Jahren immer wieder um den Staffelsieg mitgespielt hatte, steht aktuell ohne Präsident, Trainer und Vorstand da. Zuletzt verabschiedete sich Volkan Uluc, der erst im März von Benjamin Duda übernommen hatte, dessen Vertrag Ende Juni aber auslief. Der erfahrene Coach steht mittlerweile in Belgien bei UR La Louvière Centre unter Vertrag. Ein neuer Trainer beim Berliner AK ist aktuell noch nicht verpflichtet.

Trainer Volkan Uluc hat den BAK mittlerweile auch verlassen. Bildrechte: Matthias Koch