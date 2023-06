Der FC Carl Zeiss Jena hat die Kaderplanungen mit einem Achtungszeichen vorläufig abgeschlossen. Wie der Regionalligist am Montag (19.06.2023) mitteilte, wird sich Joshua Endres dem FCC anschließen. Der 26-jährige Offensivmann wechselt vom bayerischen Regionalligisten TSV Aubstadt nach Jena. Dort erzielte er in der abgelaufenen Spielzeit 17 Tore. Obwohl er noch einen Vertrag bis 2024 besaß, mussten die Thüringer keine Ablöse zahlen. "Ein Dank geht dabei auch an die Adresse von Aubstadt, das diesen ablösefreien Wechsel ermöglicht hat", erklärte Patrick Widera, Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena.

Endres spielte von 2013 an vier Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig, wechselte dann nach Uerdingen, Düsseldorf und Essen. In Aubstadt zeigte er in den letzten beiden Jahren seine Vollstrecker-Qualitäten, auch in der Saison 2021/22 überzeugte er mit zwölf Treffern. Jetzt freut sich Endres auf Jena: "Ich habe bereits in meiner Jugendzeit Spiele hier in Jena absolviert und mich immer gern an die Anlage und die Atmosphäre erinnert. Ich freue mich auf den FCC - auf den Verein, seine Fans und das neue Stadion." FCC-Coach René Klingbeil seinerseits freut sich über einen vielseitig einsetzbaren Angreifer. "Joshua ist ein torgefährlicher und schneller Offensivspieler, der im vorderen Bereich alle Positionen bekleiden kann."