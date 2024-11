Der 2021 aus Auerbach gekommende Defensivspezialist hatte sich die schwere Verletzung auf denkbar unglückliche Weise beim zurückliegenden 1:1-Heimremis der BSG gegen den Halleschen FC zugezogen. Horschig war in der ersten Halbzeit bei einer versuchten Rettungsgrätsche im Rasen hängen geblieben und verdrehte sich dabei das linke Knie – HFC-Angreifer Cyrill Akono verwandelte Robin Friedrichs Steilpass im Anschluss zum späteren Endstand. Chemie-Sportchef Steffen Ziffert verneinte auf LVZ-Anfrage, dass sich der Regionalliga-13. nun nach Ersatz in der Innenverteidigung umsehen werde: "Auf dieser Position ist genügend Potenzial in der Mannschaft, da haben wir Glück im Unglück."



Den Leutzschern steht am Samstag (13 Uhr im SPORT IM OSTEN-Liveticker) das schwere Auswärtsspiel beim auf Rang vier liegenden Zweitliganachwuchs von Hertha BSC bevor. Horschigs Platz in der letzten Reihe könnte Marcel Kohn, Manuel Wajer oder auch Julian Weigel übernehmen.