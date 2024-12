"Das ist mein 19. Oberligajahr, aber das ist die absolute Katastrophe", sagte der sichtlich entgeisterte Kirschen noch auf dem Rasen im Fernsehinterview. "Sie können das Spiel analysieren, wie sie wollen. Ich habe mir überhaupt nichts vorzuwerfen, in nicht einer einzigen Situation." Nachhause gefahren wurde der WM-Unparteiische von 1986 und 1990 dann übrigens vom FCS-Geschäftsführer, da Kirschens Lada demoliert worden war. Trainer Hartwig titulierte Siegfried Kirschen noch am Abend im ZDF-Sportstudio als "kleines Schweinchen" und verlor dadurch seinen Job in Leipzig-Leutzsch. Der FC Carl Zeiss gewann die Partie am Grünen Tisch mit 2:0.