Der Verein Blau-Gelb-Weiße Hilfe, der Fußball-Fans des FC Carl Zeiss Jena etwa rechtliche Hilfe gegenüber Polizei und Behörden anbietet, hat den Einsatz der Polizei kritisiert. Sie habe Reizgas unverhältnismäßig und unkoordiniert eingesetzt, heißt es in einer Stellungnahme. Das Pfefferspray habe unnötige Verletzungen unter den Fans verursacht. Laut Verein wurde zudem ein Spendenstand zerstört.

Der FC Carl Zeiss Jena wünscht auf seiner Internetseite zwar allen Verletzten gute und schnelle Besserung. Der Club wollte sich am sich am Montag jedoch zunächst nicht zu den Ausschreitungen äußern. Nach Angaben eines Sprechers will sich der FCC erst ein umfassendes Bild von den Ereignissen machen.