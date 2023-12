Die 2:7-Niederlage gegen Erfurt bezeichnete Hildebrand am Montag (08.12.2023) als herbe Enttäuschung für den gesamten Verein und seine Fans. "Nach einer 2:0-Führung so auseinanderzubrechen ist für mich nicht akzeptabel." Mit einer derartigen Einstellung in der zweiten Halbzeit könne man sich vor den eigenen Fans nicht verkaufen. In Hälfte zwei kassierte der CFC fünf Gegentore in 24 Minuten.