Neben Müller muss der Klub bereits länger auf die weiteren Aktivposten Dejan Bozic (Reha nach einer Schambein-OP) und Tom Baumgart (Knochenödem im Sprunggelenk) verzichten. Wegen der zahlreichen Ausfälle hatte der CFC erst in der vergangenen Woche Flügelflitzer Jong-min Seo und Offensivmann Dardan Karimani verpflichtet. "Uns fehlen sehr wichtige Spieler, die andere mitreißen können, weil sie Führungspersönlichkeiten und Leistungsträger in unserem Kader sind, wenn sie auf dem Platz stehen. Jammern hilft in dieser Lage jedoch nicht, sondern wir müssen all die Widerstände annehmen und uns alle zusammen mit Leidenschaft und vollem Einsatz für den Chemnitzer FC wehren", erklärte Sportdirektor Chris Löwe.