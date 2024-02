"Nils hat sich in den vergangenen Monaten zu einem Leistungsträger entwickelt. Ich freue mich, dass er auch in der kommenden Saison das himmelblaue Trikot trägt", so CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand zur Verlängerung. Und auch Lihsek ist froh, weiter für die Mannschaft, in der so viel Energie stecke, aufzulaufen.