Der Chemnitzer FC hat den Rechtsstreit um die fristlose Kündigung von Polster Sport Catering verloren. Die Gremien des Vereins sind sich jedoch einig, dass die juristische Auseinandersetzung entschlossen weitergeführt werden soll. Die endgültige Entscheidung über die juristischen Maßnahmen sollen aber die Mitglieder fällen. Deshalb wird der CFC in den nächsten Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

"Die seit Mai 2023 gezielt in die Öffentlichkeit getragenen Vorwürfe über angebliche Missstände beim CFC im Zusammenhang mit dem Stadioncatering (waren) unhaltbar", das Vereinsumfeld und die Fans seien über die tatsächliche Sach- und Rechtslage getäuscht worden, so Polster. Allerdings hat das Landgericht nicht über die Misswirtschaft geurteilt, sondern über die fristlose Kündigung. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt nach wie vor gegen Polster wegen des Verdachts der Untreue, dass teilte eine Behördensprecherin auf MDR-Anfrage mit. Von einer Rehabilitierung kann also erst gesprochen werden, wenn die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen abgeschlossen hat. Dann entscheidet sich, ob eine Anklage gegen Polster erhoben wird oder nicht.