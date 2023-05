"Der Ausfall von Chris wiegt natürlich schwer. Er hat über die gesamte Saison gezeigt, welchen Stellenwert er in unserer Mannschaft hat. Umso tragischer ist es, dass er uns in den letzten Saisonspielen und dem Pokalfinale fehlen wird. Wir wünschen ihm eine gute und schnelle Genesung", sagte Marc Arnold, Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC.

Löwe war im Sommer 2022 nach Chemnitz zurückgekehrt. Schon in seiner Jugend hatte er für die "Himmelblauen" gespielt, ehe es in zu Borussia Dortmund zog, wo er Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger wurde. Es folgten Stationen beim 1. FC Kaiserslautern, bei Huddersfield Town in der englischen Premiere League und bei Dynamo Dresden. In der laufenden Saison absolvierte Löwe insgesamt 24 Regionalliga-Spiele für Chemnitz, in denen er zwei Tore und vier Vorlagen beisteuerte.