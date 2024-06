Seinen auslaufenden Vertrag verlängerte er nicht, wechselt nun innerhalb der Liga. Insgesamt bestritt er 134 Spiele in der Regionalliga, acht Mal lief er für den FSV Zwickau in der 3. Liga auf. "Sportlich ist der GFC eine total attraktive Aufgabe für mich. Meine Spielweise und die des Vereins können sehr gut passen", erklärte der Verteidiger mit Blick auf seinen neuen Verein. Greifswald hat wie schon in der vergangenen Saison, als man knapp an Cottbus scheiterte, erneut den Aufstieg in die 3. Liga ins Visier genommen.