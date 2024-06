Traditionell hat der FC Carl Zeiss Jena sein erstes Vorbereitungsspiel beim SV 08 Rothenstein ausgetragen. Beim Aufsteiger in die Landesklasse ließ der FCC nichts anbrennen und gewann mit 15:0. In die Torschützenliste schrieb sich auch Kay Seidemann ein, der das 13. Tor besorgte. Sein erster Treffer für seinen neuen Arbeitgeber. Bekanntlich hatte es einen Riesenwirbel um den 24-jährigen Rechtsaußen gegeben, der vom Erzrivalen FC Rot-Weiß Erfurt an die Kernberge wechselt. Einige Teile der Jenaer Szene offenbarten ihre Abneigung gegenüber dem Neuzugang.