"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Jena, wo sich für mich auch ein Kreis schließt", sagte der mittlerweile 57-Jährige. Für ihn sei es "etwas extrem Besonderes", wieder für den Verein tätig sein zu dürfen, wo für ihn 1979 alles begonnen habe. Bögers Vorgänger Tobias Werner hatte die Blau-Gelb-Weißen am 8. November 2022 in Richtung Regensburg verlassen, war beim Zweitliga-Absteiger im vergangenen Mai aber bereits wieder entlassen worden.