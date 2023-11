Nach dem Seitenwechsel hatte Erfurt weiter mehr Ballbesitz. Doch die erste Chance gehörte den Gastgebern. Ayooluwa Adesida legte Phil Butendeich im Strafraum: Elfmeter. Gollnack trat an, doch Plath hatte den Fuß am Ball und parierte stark. Statt dieses Erfolgserlebnis mitzunehmen, brachte sich RWE in Unterzahl. Til-Linus Schwarz räumte an der Seitenlinie einen Gegner rüde ab, flog mit glatt Rot vom Platz. Bereits sein zweiter Platzverweis in dieser Saison. In der emotional aufgeladenen Situation musste auch FSV-Coach Michael Braune auf die Tribüne (58.).