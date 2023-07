Der FSV Zwickau steckt in der Klemme. Bis zu 750.000 Euro an Verbindlichkeiten soll der klamme Drittliga-Absteiger in den nächsten Monaten bedienen müssen, ohne ein finanzielles Konzept für diese Mammutaufgabe vorzuweisen. Nun hat die aktive Fanszene eine Crowfunding-Kampagne auf die Beine gestellt, um die drohende "Vereinslöschung", wie sie es in einem Statement nennen, zu verhindern. Weil die Finanzlücke so groß ist, sind sie dabei auf die Mithilfe von anderen Fanszenen angewiesen.